Mercoledì 02 aprile 2025

Alto Calore Servizi Spa – soggetto attuatore dell’intervento “Ottimizzazione del sollevamento della Centrale di Cassano Irpino finalizzato al risparmio energetico” – ha organizzato una visita presso il fondamentale cantiere alle ore 10:00 del 02.04.2025 alla Contrada Pollentina nel Comune di Cassano Irpino (Av) per condividere con la stampa e le Istituzioni regionali e provinciali lo stato di avanzamento degli interventi in corso per efficientare uno dei più importanti nodi acquedottistici a servizio delle Province di Avellino e Benevento che saranno completati entro fine anno. Gli importanti interventi, finanziati con fondi della Regione Campania per il revamping della Centrale di Cassano Irpino, consentiranno di riammodernare uno dei nodi strategici per l’alimentazione idrica di 58 Comuni della provincia di Avellino e 23 Comuni della provincia di Benevento. La fondamentale centrale consente di sollevare le acque provenienti dalle 3 sorgenti Pollentina, Baiardo e Bagno della Regina consentendo – con oltre 1.000 litri/secondo – di soddisfare gran parte della richiesta idrica dei Comuni irpini e beneventani serviti dall’Acquedotto della Normalizzazione. I lavori – in avanzato stato di esecuzione – prevedono un investimento complessivo di 11.025.174,21 consentendo di sostituire gran parte delle macchine dei sollevamenti idrici e di riammodernare i sistemi di alimentazione elettrica dell’impianto per garantire maggiore sicurezza nell’approvvigionamento idrico dei Comuni alimentati dalla centrale. Il progetto prevede – inoltre – anche il raddoppio della condotta premente ed una serie di interventi che consentiranno una maggiore efficienza energetica. La centrale di Cassano Irpino e l’Acquedotto della Normalizzazione rientrano tra le opere strategiche della Regione Campania – nelle Grandi Opere di Adduzione di Interesse regionale – che consentiranno di interconnettere diversi sistemi di alimentazione e di sorgenti campane con le acque provenienti dalla diga di Campolattaro garantendo una maggiore sicurezza negli approvvigionamenti idrici di tutta l’Irpinia e del Sannio e – in generale – di tutti i comuni della Regione Campania. Dopo la visita del cantiere, Alto Calore Servizi Spa ha organizzato presso la sede di Bagnoli Irpino di Acca Software – una delle eccellenze tecnologiche dell’Irpinia – una tavola rotonda per condividere una prima revisione del Piano degli interventi 2025-2027 e gli investimenti in tecnologia che con il supporto della Regione Campania e dell’Ente Idrico Campano verranno attuati per una gestione efficiente del servizio idrico integrato in tutto il Distretto Irpino valorizzando anche le grandi competenze tecnologiche del territorio. Il nuovo piano di Opere Strategiche in corso di definizione prevederà l’attuazione di tutti gli interventi necessari a garantire l’alimentazione idrica dei comuni serviti da Alto Calore in un contesto dove le disponibilità idriche sono sempre minori per effetto dei cambiamenti climatici che, anche nel corso di quest’ultimo inverno, hanno ulteriormente ridotto gli apporti idrici alle diversi sorgenti irpine e di garantire un servizio fognario e depurativo nell’intero Distretto Irpino più efficiente e sostenibile. L’evento di Cassano sarà il primo di una serie di incontri con i comuni serviti per raccontare i cambiamenti di Alto Calore e per migliorare i servizi offerti sul territorio.