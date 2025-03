Il presidente della commissione Aree interne: “Regione garantisca piena operatività al presidio”

“Questa mattina ho chiesto al presidente De Luca di intervenire sulle gravi criticità che affliggono il presidio ospedaliero di Roccadaspide. L’ospedale, punto di riferimento imprescindibile per l’intera Valle del Calore, versa in una situazione di estrema difficoltà. La cronica carenza di personale sanitario incide pesantemente sul funzionamento di reparti fondamentali quali Cardiologia, Anestesia e Rianimazione, Chirurgia, Laboratorio di Analisi e Ortopedia. Quest’ultima ha addirittura dovuto sospendere le attività a causa dell’assenza dell’unico medico in servizio, privando i cittadini di un presidio indispensabile per la gestione delle patologie muscolo-scheletriche e traumatiche. Ad aggravare ulteriormente il quadro generale è la mancata riattivazione del reparto di Lungodegenza, chiuso ormai da due anni e mai più riaperto. L’assenza di una programmazione chiara e strutturata, necessaria a garantire la piena operatività dell’ospedale, si traduce in un disagio crescente per la popolazione residente nelle aree interne, già penalizzata da una difficile accessibilità ai servizi sanitari territoriali. Ben venga l’apertura delle Botteghe e degli Ospedali di Comunità, sono strumenti utili per sostenere l’assistenza territoriale e colmare alcune lacune, ma non sono sostitutivi dei presidi ospedalieri esistenti e non possono essere un alibi per il loro depotenziamento”. Dichiara il presidente della commissione Aree interne e consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Michele Cammarano, che questa mattina ha inviato una lettera al governatore.

“La Regione garantisca la piena operatività del presidio e salvi l’ospedale di Roccadaspide. Noi continueremo a lavorare e a offrire soluzioni concrete che tutelino il diritto alla salute dei cittadini delle aree interne”.