Alle 2:00 il passaggio dall'ora solare a quella legale

Mancano soltanto poche ore al cambio dell’ora. Avverrà infatti stanotte il passaggio dall’ora solare a quella legale, e dunque, come di consueto, alle ore 2:00 le lancette andranno spostate di un’ora avanti. Un’ora di luce in più quindi, ma anche un’ora di sonno in meno; queste le conseguenze fino al prossimo cambio previsto per il prossimo Ottobre.