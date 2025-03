Le dichiarazioni del neopresidente: "Nel 2025, anno internazionale delle cooperative proclamato dalle Nazioni Unite, il lavoro che ci troveremo davanti sarà particolarmente impegnativo"

Martedì scorso, nel corso dell'assemblea regionale di Confcooperative Campania all'Hotel Ramada di Napoli, Giovanni Boccella è stato eletto presidente provinciale di Confcooperative Avellino. 49 anni, di Castelfranci, lavora nella cooperazione da oltre 20.

Le dichiarazioni di Boccella: “È un incarico che naturalmente mi riempie di gioia e di responsabilità, dopo anni vissuti intensamente nel settore. Nel 2025, anno internazionale delle cooperative proclamato dalle Nazioni Unite, il lavoro che ci troveremo davanti sarà particolarmente impegnativo. Le cooperative costruiscono un mondo migliore, questo è il tema individuato per favorire una crescita sostenibile e inclusiva. In provincia di Avellino la cooperazione svolge un ruolo importantissimo. Faccio un grande augurio di buon lavoro al nuovo presidente di Confcooperative Campania, Salvatore Scafuri, con il quale avremo modo di collaborare per la cooperazione nella nostra regione. E lo stesso augurio va a tutti i colleghi eletti, che sapranno costruire modelli ideali, basati su continuità e innovazione”, conclude il presidente Boccella.

I membri eletti nel consiglio regionale di Confcooperative, in rappresentanza del territorio di Avellino, sono Giovanni Boccella, Francesco Melillo, che sarà vice presidente vicario con delega alle aree interne, Rossana Marra, Renata Romano, Giuseppe Pacifico, Michele Masuccio, Valentino Santucci.