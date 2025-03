"Lo stabilimento di Atessa rimane un punto di riferimento importante, tra i principali in Europa"

“Non possiamo che esprimere grande soddisfazione nell’apprendere ciò che i vertici di Stellantis hanno ufficializzato nel corso di un incontro della Direzione aziendale con le organizzazioni sindacali, che riguarda l’assunzione definitiva di 114 giovani nello stabilimento di Atessa”.

Lo dice il Segretario Nazionale dell’Ugl Metalmeccanici Antonio Spera.

“La stabilizzazione degli attuali lavoratori staff leasing in somministrazione nel Plant Stellantis Atessa (94), nonché dei lavoratori in somministrazione nel plant FCA Plastic Atessa (21) avrà effetto a partire dal 1 aprile. Si tratta di una implicita conferma che lo stabilimento di Atessa, produttore di veicoli commerciali leggeri per il gruppo, rimane un punto di riferimento importante, tra i principali in Europa, della produzione di veicoli Stellantis. Dopo diversi anni – aggiunge Spera – il Gruppo inizia a dare risposte positive: l’Ugl Metalmeccanici con ciò si augura che si punti anche in altri siti a effettuare tali operazioni affinché si possa redigere una sorta di cambio generazionale. Questo risultato è quanto dall’UglM auspicato, frutto del lavoro responsabile, partecipativo e – conclude Spera – dell’impegno da parte di tutti noi che costantemente contribuiamo a mantenere alto il livello di dialogo e di confronto con la Direzione e i vertici Stellantis dove con la stabilizzazione del personale ha rappresentato un segnale di fiducia e di investimento nelle risorse umane”.