Montoro: il sindaco Carratu’ informa la cittadinanza sulla potabilità dell’acqua

Si monitora continuamente la qualità delle acque

Pubblicato nella giornata di giovedì 27 marzo un manifesto sulla potabilità dell’acqua nel Comune di Montoro. A firmarlo il sindaco Salvatore Carratu’ insieme all’Amministrazione Comunale.

Il manifesto lancia un messaggio chiaro ai cittadini del terzo comune più grande dell’Irpinia: l’acqua dei rubinetti è potabile.

Un messaggio di rassicurazione per tutta la comunità, spesso in balia di informazioni errate e di tanti ed allarmismi, triplicati nell’era social.

Il sindaco ripercorre l’intera vicenda, a partire dal 2014 con la scoperta del tetracloroetilene nelle acque dei serbatoi idrici fino a dicembre 2024 con il nuovo blocco dell’utilizzo dell’acqua e il cambio dei filtri a carboni attivi che hanno fatto rientrare l’emergenza.

Attualmente, attraverso un piano continuo e costante di esami chimici richiesto dall’Amministrazione comunale in sinergia con gli Enti competenti, si monitora continuamente la qualità delle acque.

La bonifica delle falde in profondità ha purtroppo tempi lunghi e incerti.

Gli Enti preposti sono stati e vengono continuamente sollecitati a trovare soluzioni alternative per la distribuzione di acqua. Le sorgenti di Cassano Irpino sia per la massima quantità emungibile sia per la precarietà della rete infrastrutturale, non riescono a garantire alla Città di Montoro l’erogazione di acqua per una intera giornata. A queste criticità bisogna aggiungere la siccità che, in alcuni periodi dell’anno, fa diminuire drasticamente la portate delle sorgenti e limita l’erogazione di acqua in tanti comuni.

I laboratori dell’ARPAC su commissione dell’ASL Avellino – Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione ed i laboratori dell’Università di Napoli su commissione dell’Ente gestore del servizio idrico, certificano che tutti i parametri chimici e fisico/chimici siano ampiamente nei limiti di legge.

Il Centro nazionale Sicurezza delle Acque dell’Istituto Superiore di Sanità ha intanto invitato ASL – ARPAC – ALTO CALORE SERVIZI a stilare un protocollo di sicurezza per monitorare la qualità’ dell’acqua e l’efficienza dell’impianto a carboni attivi per il trattamento delle acque.

L’Amministrazione Comunale è in prima linea nella tutela delle risorse naturali del nostro comune commenta il sindaco – periodicamente informiamo ed informeremo la cittadinanza, attraverso il sito istituzionale, sulla bontà dell’ acqua che scorre nei nostri rubinetti di modo che tutti si possano sentire tranquilli.