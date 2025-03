Lavori sull’itinerario Alta Velocità/Alta Capacità Napoli – Bari

Modifiche alla circolazione ferroviaria sulla linea Caserta – Cancello – Benevento e Napoli – Caserta (via Cancello) per lavori di potenziamento infrastrutturale programmati da Rete Ferroviaria Italiana connessi al nuovo itinerario della nuova linea AV/AC Napoli-Bari.

Nel dettaglio:

dalle ore 00.01 del 5 aprile alle ore 00.00 del 7 aprile 2025 la circolazione è sospesa tra le stazioni di Valle di Maddaloni e Benevento ;

dalle ore 23:30 del 7 aprile alle ore 04:00 del 18 aprile 2025 la circolazione è sospesa tra Caserta e Cancello.

Pertanto, i giorni 5 e 6 aprile, i treni Frecciarossa e Frecciargento della relazione Roma-Caserta-Benevento-Foggia-Bari-Lecce subiscono limitazione di percorso a Caserta, con cancellazione della tratta tra Benevento e Lecce. Alcuni collegamenti da Roma a Foggia-Lecce subiscono limitazione di percorso a Benevento o a Bari anche il giorno 4 aprile.

Alcuni treni Intercity e del Regionale delle relazioni Milano – Roma – Napoli – Bari – Lecce; Torino – Benevento – Bari/ Taranto; Benevento – Caserta – Isernia/ Cassino, Benevento – Napoli – Villa Literno/ Roma; Napoli – Caserta – Vairano/Cassino; Salerno – Caserta; Napoli – Roma subiscono modifiche, variazioni e cancellazioni di percorso nei periodi interessati dai lavori.

In particolare, nei giorni 5 e 6 aprile i treni Intercity 703-704 della relazione Roma-Taranto e 715-716 della relazione Napoli-Bari subiscono cancellazioni parziali tra Caserta e Benevento e modifiche di orario. Il treno Intercity Notte 789 Roma-Lecce del 4 aprile sarà soppresso; il treno Intercity 710 Taranto-Roma del 6 aprile sarà cancellato ed effettuato con orari posticipati il giorno 7 aprile.

Inoltre, dal 31 marzo 2025 al 9 giugno 2025 alcuni treni della relazione Napoli – Caserta – Benevento subiscono modifiche di orario e/o soppressioni: in particolare, i treni del Regionale 21210 e 21198 sono cancellati ed effettuati con bus.

Al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto dei lavori sul territorio, Intercity e Regionale hanno previsto corse con bus nelle tratte interessate dalle interruzioni. Laddove previsto il servizio con corsa bus, è possibile un aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale, i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali ad eccezione dei cani guida.

Si invitano tutti i clienti a consultare in prossimità della data del viaggio i vari canali di informazione e di acquisto di Trenitalia, che sono costantemente aggiornati, nonché le comunicazioni informative sulle variazioni del servizio veicolate tramite mail o SMS.

Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Per maggiori informazioni, attivo il call center gratuito al numero 800 89 20 21.