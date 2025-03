"Uso di sostanze negli adolescenti", lunedì 31 marzo, ore 10.00, Auditorium Via Trinità, Avellino

L’uso di sostanze d’abuso tra gli adolescenti è l’argomento che sarà trattato il 31 marzo prossimo presso l’ICS Regina Margherita – L. Da Vinci di Avellino, con inizio alle ore 10,00. L’uso di sostanze d’abuso tra gli adolescenti è l’argomento che sarà trattato il 31 marzo prossimo presso l’ICS Regina Margherita – L. Da Vinci di Avellino, con inizio alle ore 10,00.

A parlarne con gli studenti le docenti universitarie Giuseppina Autore, Tossicologia UNISA, e Carmela Saturnino, Chimica Farmaceutica e Tossicologica UNIBAS, accolte presso l’auditorium di Via Trinità dal dirigente scolastico Vincenzo Bruno e dal presidente Lions Club Avellino Host Ernesto Del Giudice.

È ormai un’emergenza molto seria. Lions International è vicina alle problematiche giovanili cercando di dare la possibilità alle nuove generazioni di confrontarsi con professionisti che possano metterli in guardia dalle minacce della tossicodipendenza.

Infatti, le conseguenze acute e a lungo termine possono essere da minime a minori o persino incidere sulla vita, a seconda della sostanza, delle circostanze e della frequenza dell’uso. Tuttavia, anche l’uso occasionale può esporre gli adolescenti ad aumentato rischio di danni significativi, tra cui il sovradosaggio, incidenti stradali, e conseguenze di comportamenti a rischio. L’uso di sostanze viene inoltre spesso associato a conseguenze quali tassi più elevati di malattie a trasmissione sessuale e allo sviluppo di patologie psichiatriche il cui primo esordio coincide con l’abuso di sostanze farmacologicamente attive quali alcool, i cannabinoidi, la nicotina, l’ecstasy e la cocaina.