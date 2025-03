Limone (Rete IZS): “Istituti Zooprofilattici sentinelle di salute pubblica e One Health"

“L’istituzione di questa giornata è un’occasione per riflettere sull’importanza strategica della prevenzione sanitaria e per celebrare una figura chiave in questo processo: il medico veterinario, un mentore della sanità di prevenzione, che lega indissolubilmente l’ambiente, l’uomo e l’animale. E’ l’ora di agire in ottica One Health, non basta più solo parlarne, ed il medico veterinario è la chiave di questo processo, finalmente riconosciuto con una giornata. Per questo, un particolare ringraziamento va ai promotori della Legge. Dalla pandemia, infatti, abbiamo piena contezza di quanto questa visione integrata sia necessaria e inevitabile: serve una rivoluzione culturale, e i medici veterinari ne sono i pionieri. In quest’ottica, gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali Italiani rappresentano l’apice dell’impegno veterinario nei settori della diagnostica avanzata, della ricerca e dell’innovazione scientifica”.

E’ quanto dichiara Antonio Limone, Coordinatore della Rete degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali Italiani e Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, commentando la recente istituzione della Giornata Nazionale per la Prevenzione Veterinaria, che si celebrerà ogni 25 gennaio.

“Nelle attività degli IZS – prosegue Limone – la professione veterinaria esprime al meglio la propria missione: proteggere la salute collettiva, anticipare le minacce, garantire la sicurezza alimentare, il punto più alto di un sistema virtuoso. Una rete capillare di laboratori che ogni giorno lavora silenziosamente per il benessere del Paese. Verifichiamo la qualità di ciò che viene consumato, scegliamo gli strumenti diagnostici più efficaci, individuiamo tempestivamente l’ingresso di malattie infettive, controlliamo insetti vettori, seguiamo da vicino la salute degli animali selvatici. Ogni nostra azione si traduce in prevenzione concreta, rendendo tangibile il significato profondo della Giornata Nazionale della Prevenzione Veterinaria. Perché quello che si celebra in un solo giorno, gli IZS lo realizzano quotidianamente con competenza e dedizione, rinnovando costantemente il binomio inscindibile tra ambiente e salute. È questa l’essenza della One Health. Ed è questa la sanità che vogliamo costruire: solida, multidisciplinare, lungimirante”.