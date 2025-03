I Vigili del Fuoco hanno tempestivamente messo in sicurezza la scena e, in collaborazione con il personale del 118, imbarellato la donna che si trovava già fuori dall'abitacolo

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Lioni sono intervenuti questa mattina alle 09:45 circa, allertati dal 118 di Sant’Angelo dei Lombardi, per un incidente stradale che ha coinvolto una sola autovettura. La vettura, guidata da una trentacinquenne di Lioni, era finita fuori strada. All’arrivo, i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza la scena e, in collaborazione con il personale del 118, hanno imbarellato la donna che si trovava già fuori dall’abitacolo. La donna è stata poi trasportata all’ospedale di Sant’Angelo dei Lombardi. L’auto è stata recuperata da un carro attrezzi. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri del nucleo di Sant’Angelo dei Lombardi per effettuare i rilievi di competenza.