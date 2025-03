Denunciate due persone del posto, un 69enne e un 47enne

I Carabinieri del Nucleo Forestale di Monteforte Irpino, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, a seguito di attività di controllo in materia ambientale, denunciavano due persone del posto, un 69enne e un 47enne, ritenute responsabili di gestione illecita di rifiuti.

In particolare, i Carabinieri hanno accertato che l’amministratore di una società del luogo ed un suo collaboratore avevano smaltito su un’area di circa 300 metri quadrati, rifiuti speciali non pericolosi, provenienti da lavorazione edile, in assenza di autorizzazione.

I rifiuti depositati in modo incontrollato erano mescolati a terreno, scarti di pietrame, materiale cementizio, cartongesso e profilati di alluminio.

Alla luce delle irregolarità riscontrate, i Carabinieri ponevano sotto sequestro l’area ed i rifiuti in essa depositati e procedevano a deferire in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, i due soggetti per gestione illecita di rifiuti.

I controlli continueranno anche nei prossimi giorni a tutela della salute della collettività e dell’ambiente.