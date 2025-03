Oggi, 27 marzo 2025, la Sonic Muse ETS ospiterà un evento dedicato agli appassionati della lingua inglese e della poesia contemporanea. Una serata di esplorazione culturale e riflessione

Oggi, 27 marzo 2025, la Sonic Muse ETS di Avellino ospiterà un evento dedicato agli appassionati della lingua inglese e della poesia contemporanea. La serata prevede un incontro di lingua inglese, arricchito da letture di poesie tratte dall’opera di uno dei più innovativi scrittori del XX secolo: William S. Burroughs.

L’incontro e le letture poetiche rappresentano una serata di esplorazione culturale e riflessione. Un’opportunità per conoscere meglio un autore che ha cambiato il panorama letterario del suo tempo e per scoprire la sua visione attraverso la poesia, sempre con il suo stile innovativo e provocatorio.

William S. Burroughs: Un’Icona della Poesia e della Letteratura Contemporanea

William Seward Burroughs II (1914-1997) è stato un autore che ha segnato profondamente la letteratura del XX secolo, influenzando non solo la narrativa, ma anche la poesia. La sua scrittura, audace e provocatoria, ha sfidato le convenzioni letterarie tradizionali, con l’uso di un linguaggio sperimentale e innovativo. Le sue opere mescolano realtà e allucinazioni, fantasia e critica sociale, creando un universo narrativo unico e affascinante.

La sua opera più celebre, Naked Lunch (1959), è considerata un capolavoro della letteratura contemporanea. Il romanzo, che si distacca dalla narrazione lineare tradizionale, racconta le disavventure del protagonista, William Lee, in un mondo surreale e claustrofobico, dominato dalla corruzione e dal controllo mentale. Con il suo stile frammentato e provocatorio, Naked Lunch ha rivoluzionato la narrativa del suo tempo, diventando una delle opere emblematiche della Beat Generation e uno dei primi esempi di narrativa postmoderna.

Oltre a Naked Lunch, Burroughs ha scritto altre opere significative come Junky (1953), un racconto semi-autobiografico e The Soft Machine (1961), in cui approfondisce tematiche legate al controllo mentale e alla manipolazione della realtà.

L’Incontro di Lingua Inglese e Letture Poetiche a Tema Burroughs

L’evento organizzato dalla Sonic Muse ETS offre l’opportunità di avvicinarsi alla figura di Burroughs attraverso un’esperienza immersiva nella sua poesia, che sarà letta in italiano. Le letture includeranno estratti dalle sue opere poetiche, permettendo ai partecipanti di apprezzare la potenza evocativa e la profondità dei suoi versi. La poesia di Burroughs, con il suo stile frammentato e sperimentale, si distingue per la sua capacità di trasmettere sensazioni di alienazione e critica sociale, in un linguaggio che mescola l’assurdo e il concreto.

L’incontro si terrà alle ore 20:00 e sarà l’occasione per esplorare temi poetici universali attraverso la lente unica di Burroughs, portando il pubblico a riflettere sulla condizione umana, sul controllo sociale e sulla libertà individuale.

Open Mic Finale

Alla fine della serata, ci sarà un Open Mic, dove chi lo desidera potrà leggere o recitare proprie poesie, ispirate alle opere di Burroughs o alle tematiche esplorate nelle letture. L’Open Mic rappresenta un’opportunità per tutti di esprimersi liberamente e di condividere le proprie riflessioni in un ambiente creativo e inclusivo.

Un’Occasione per Esplorare la Lingua e la Cultura

L’incontro di lingua inglese presso la Sonic Muse ETS non è solo un’opportunità per immergersi nella poesia, ma anche un’occasione per praticare l’inglese in un contesto culturale stimolante. La serata offre ai partecipanti la possibilità di entrare in contatto con la lingua in modo originale, scoprendo al contempo un autore che ha lasciato un’impronta indelebile nella cultura contemporanea.