“Sinergia tra le professioni per affrontare insieme le sfide future", dichiara il neoeletto

Il presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Avellino, Mario Lariccia, eletto rappresentante degli ordini professionali irpini e sanniti.

Le votazioni, svoltesi ieri, presso la sede della Camera di Commercio Irpinia Sannio, per eleggere il rappresentante del mondo delle professioni nel consiglio della stessa Camera di Commercio, hanno visto coinvolti i presidenti degli ordini professionali irpini e sanniti, per un totale di 16 ordini interessati.

Con unanime consenso dei presidenti degli ordini irpini, è stato, così, eletto Mario Lariccia come loro rappresentante. Una scelta che segna un importante momento di collaborazione tra le diverse professioni, che avranno un ruolo fondamentale nella definizione delle politiche economiche e professionali del territorio.

Lariccia ha espresso grande soddisfazione per il risultato ottenuto e si è detto pronto a lavorare al fianco di tutti i professionisti per garantire un dialogo costante e produttivo con la Camera di Commercio al fine di superare le divisioni tra le due realtà territoriali e promuovere una crescita condivisa: “Ringrazio i presidenti per la fiducia accordatami, in particolare per il forte spirito di collaborazione dimostrato con la compattezza del voto degli irpini. Il mio intento sarà quello di evitare divisioni tra Irpinia e Sannio e favorire il coinvolgimento di tutti, in quanto la Camera di Commercio rappresenta oggi un’entità unitaria. La contrapposizione non giova alla crescita e l’obiettivo del mio mandato sarà proprio quello di lavorare insieme, dialogando in modo costruttivo con i professionisti degli ordini di Benevento, faremo squadra su problematiche comuni”.

Lariccia, già impegnato da anni nella professione e nell’Ordine, rappresenterà, dunque, le istanze del mondo professionale, puntando alla crescita e al rafforzamento del tessuto economico delle province di Avellino e Benevento.