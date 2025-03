L'evento organizzato dall'Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati si terrà giovedì 27 e venerdì 28 marzo, dalle ore 9.00 alle 17.00, all’Hotel de la Ville

Un evento scientifico di grande rilevanza per tutti i professionisti della salute infantile, organizzato dall’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino in collaborazione con le principali istituzioni sanitarie regionali e nazionali: “Dal neonato all’adolescente” è il titolo della due giorni di incontri che vedrà nel capoluogo irpino confrontarsi sui temi più avanzati e innovativi nella cura del bambino e del neonato i massimi esperti del settore.

Il convegno, curato dal Direttore dell’Unità operativa di Neonatologia e Tin, Sabino Moschella, e dal Direttore dell’Unità operativa di Pediatria, Eduardo Ponticiello, prenderà il via all’Hotel de la Ville di via Palatucci, dopodomani, giovedì 27 marzo, alle ore 9, per proseguire il giorno successivo, sempre con sessioni mattutine e pomeridiane. Una full immersion su argomenti che spazieranno dalla neonatologia avanzata alle malattie rare, dalla nutrizione pediatrica alla gestione delle patologie respiratorie infantili. Prima dell’inizio dei lavori, porteranno i loro saluti agli ospiti e ai relatori il Direttore generale dell’Azienda Moscati, Renato Pizzuti, il Direttore sanitario, Lanfranco Musto, il Direttore amministrativo, Chiara Di Biase, il Direttore del Dipartimento Materno-infantile, Cristofaro De Stefano, e il sindaco di Avellino, Laura Nargi.

Esperti di fama nazionale e internazionale, tra cui illustri accademici e clinici provenienti da ospedali, università e centri di ricerca specializzati in medicina pediatrica e neonatologica, presenteranno i risultati di ricerche recenti, case studies e innovazioni che stanno cambiando il panorama della medicina infantile. «La salute dei bambini è una priorità assoluta - evidenzia il primario Moschella - e unire le forze di pediatri, neonatologi e professionisti sanitari di diverse discipline è fondamentale per migliorare le cure e la qualità della vita dei nostri piccoli pazienti. Questo convegno è una straordinaria occasione di aggiornamento per tutti i professionisti del settore e un’opportunità per conoscere in maniera approfondita le più recenti linee guida e le tecniche diagnostico-terapeutiche più all’avanguardia».