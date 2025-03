Avellino, si è svolto questo pomeriggio il primo appuntamento dei corsi di formazione per tartuficoltori

L'iniziativa rappresenta un'occasione preziosa per i tartuficoltori della provincia di Avellino per aggiornarsi, acquisire nuove competenze e contribuire allo sviluppo di un settore di grande potenziale per il territorio

Si è svolto questo pomeriggio, presso Palazzo della Regione – Collina Liguorini Sala Montevergine, il primo appuntamento dei corsi di formazione per tartuficoltori promossi dal progetto SIDITAC (Sistemi Innovativi Digitali per Tartufi Autoctoni Campani). L'iniziativa, organizzata da Irfom, rientra nell'ambito della Misura 16.1 del PSR Campania 2014-2022 e rappresenta un'importante opportunità per il settore tartuficolo locale. I corsi sono finanziati dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, a testimonianza dell'impegno dell'Unione Europea nel sostenere lo sviluppo delle zone rurali attraverso la formazione e la valorizzazione delle risorse del territorio. Il progetto SIDITAC mira a fornire ai tartuficoltori le competenze e le conoscenze necessarie per una gestione sostenibile e produttiva delle tartufaie, promuovendo l'innovazione e la digitalizzazione del settore. I corsi, come si evince dalla locandina, prevedono un programma articolato che affronta diversi aspetti della tartuficoltura, tra cui: Normativa ed aspetti produttivi del comparto tartuficolo in Campania.

Impianto e gestione di una tartufaia produttiva.

Dettagli delle prossime giornate di formazione: 26 Marzo 2025: Palazzo della Regione – Collina Liguorini Sala Montevergine. Mattina (8:30-12:30): Impianto di una tartufaia produttiva.

27 Marzo 2025: Aula Consiliare Comune di Bagnoli Irpino. Mattina (8:30-12:30): Gestione di una tartufaia produttiva. Pomeriggio (14:30-18:30): Visita a una tartufaia coltivata di T. aestivum e visita a una tartufaia controllata di T. magnatum.

Le giornate di formazione prevedono anche il riconoscimento di crediti formativi per l'aggiornamento professionale all'ordine degli Agronomi e per i partecipanti iscritti al Collegio dei Periti Agrari. L'iniziativa rappresenta un'occasione preziosa per i tartuficoltori della provincia di Avellino per aggiornarsi, acquisire nuove competenze e contribuire allo sviluppo di un settore di grande potenziale per il territorio.

