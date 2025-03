Elogiati l’impegno e la determinazione delle amministrazioni locali nella battaglia per il recupero della struttura dell’ex Parco degli Ulivi

In merito alla realizzazione di un Ospedale di Comunità e di una Casa di Comunità a Moschiano (AV), il Dott. Salvatore Alaia, già due volte Sindaco di Sperone, per l’onestà intellettuale che lo ha sempre contraddistinto, ritiene doveroso ricordare alla popolazione del Vallo di Lauro l’impegno e la determinazione che, nel corso degli anni, hanno caratterizzato le amministrazioni locali nella battaglia per il recupero della struttura dell’ex Parco degli Ulivi.

In particolare, va riconosciuto il ruolo fondamentale del Dott. Antonio Bossone, allora Sindaco di Lauro, che, insieme agli altri primi cittadini del Vallo di Lauro e con la presenza attiva dello stesso Dott. Alaia, nel periodo compreso tra il 2001 e il 2016, si è battuto con fermezza contro la Regione Campania per ottenere la riconversione di un complesso ormai in forte degrado, affinché potesse diventare un punto di riferimento sanitario per il territorio.

“Ad onor del vero” – sottolinea Alaia – “anche tra lo scetticismo generale, riuscimmo, attraverso forme di protesta vibranti, come l’incatenamento ai cancelli dell’ex Parco degli Ulivi e manifestazioni con carovane di autobus davanti alla sede della Regione Campania in via Santa Lucia, a destare l’attenzione necessaria sulla questione.”

Questo impegno, che ha visto protagonisti tanti amministratori locali, non deve essere dimenticato. È fondamentale riconoscere il merito a chi, con determinazione e sacrificio, ha lottato affinché oggi il territorio possa finalmente vedere la realizzazione di strutture sanitarie essenziali per la tutela della salute dei cittadini.