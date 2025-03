A denunciarlo è Rodolfo Pierri, candidato alla presidenza della Banca con la lista "In.Con.Tra. il Futuro": "È un fatto gravissimo. Serve chiarezza immediata”

Centinaia di soci defunti risultano ancora formalmente iscritti negli elenchi ufficiali della BCC Campania Centro. A denunciarlo è Rodolfo Pierri, candidato alla presidenza della Banca con la lista “In.Con.Tra. il Futuro”, che chiede un intervento urgente dell’istituto per garantire trasparenza, legalità e correttezza del processo elettorale interno.

«Quello che è emerso è un fatto estremamente grave e preoccupante. Dall’incrocio tra l’elenco soci fornito dalla Banca e i dati ottenuti presso i Comuni di riferimento, abbiamo riscontrato almeno 236 nominativi di soci deceduti. Ma si tratta solo di una porzione dell’elenco. La stima complessiva – basata su una verifica su circa 7.000 residenti – porta a ritenere che i soci defunti possano essere tra i 250 e i 300 su un totale di 8.280 dichiarati dalla BCC», afferma Pierri.

Il rappresentante della lista, l’avv. Gianpaolo Melchionda, in data 7 marzo ha trasmesso ufficialmente alla Banca un primo elenco con i nominativi di oltre duecento soci non più in vita. Le verifiche sono avvenute tramite richiesta diretta agli uffici anagrafe comunali, un’attività che ha permesso di riscontrare anomalie clamorose.

«In un Comune dei Picentini, ad esempio, risultava ancora come socia una signora nata nel 1910. Se fosse in vita, oggi avrebbe 115 anni. Nell’elenco dei soci fornito dalla banca, ci sono oltre 150 ultranovantenni e una quindicina di presunti ultracentenari. È evidente che qualcosa non torna. E che nessuno si sia posto il dubbio è davvero allarmante», prosegue Pierri.

Secondo quanto dichiarato dalla lista “In.Con.Tra. il Futuro”, il problema non è solo statistico o burocratico, ma tocca il cuore della vita democratica della cooperativa: la validità del corpo elettorale.

«Capisco che debbano essere gli eredi a dover comunicare il decesso del socio, anche per procedere al trasferimento delle quote. Ma quando si arriva a casi così eclatanti, è dovere della Banca effettuare delle verifiche, aggiornare i propri archivi e garantire che l’elenco soci sia reale e aggiornato. Soprattutto in vista dell’assemblea e della raccolta delle firme per le liste dei candidati», sottolinea il candidato presidente.

In diversi casi, tra i nomi dei soci deceduti compaiono imprenditori e cittadini molto noti a Battipaglia e in altri comuni del territorio: figure la cui scomparsa è di dominio pubblico, eppure ancora presenti come soci attivi nei registri ufficiali.

«Non si tratta di errori marginali o di svista. È in gioco la credibilità dell’intero sistema di rappresentanza. I soci devono sapere che votano all’interno di un contesto trasparente, dove le regole valgono per tutti. Per questo chiediamo che la BCC intervenga immediatamente per correggere ed aggiornare l’elenco dei soci», conclude Pierri.

La lista “In.Con.Tra. il Futuro”, in corsa per il governo della BCC Campania Centro, si pone l’obiettivo di rilanciare l’istituto nel segno della trasparenza, della modernizzazione e della partecipazione attiva dei soci. Ma tutto ciò – ribadiscono i promotori – può avvenire solo a partire da un processo elettorale limpido, credibile e fondato sulla legalità.