Ariano Irpino (AV), Nico Santosuosso, seminarista a Grottaminarda, ordinato Diacono

Il Sindaco di Grottaminarda (AV): «Gli auguriamo tutto il bene in questo suo cammino non facile in un'era come questa, in cui scarseggiano le vocazioni e dove non si sente parlare altro che di guerre assurde»

Anche la Comunità di Grottaminarda ha partecipato con emozione all'Ordinazione Diaconale di Nico Santosuosso, giovane seminarista di Ariano Irpino che si sta preparando al servizio pastorale proprio a Grottaminarda con Don Rosario Paoletti. Alla solenne cerimonia svoltasi ieri nella Basilica Cattedrale di Ariano, presieduta da S.E. il Vescovo, Monsignor Sergio Melillo, presenti tanti parrocchiani e l'Amministrazione comunale. «Nico è uno di noi – afferma il Sindaco, Marcantonio Spera – abbiamo avuto l'occasione ed il piacere di conoscerlo e di apprezzarlo per le tante attività che ha svolto come Seminarista nella nostra Parrocchia di Santa Maria Maggiore, in particolare con i nostri ragazzi e gli vogliamo bene. Vederlo sull'altare della Cattedrale di Ariano ricevere da Sua Eccellenza il Vescovo, l'Ordinazione Diaconale e saperlo ad un passo dal Sacerdozio, ci ha emozionati. Gli auguriamo tutto il bene in questo suo cammino non facile in un'era come questa, in cui scarseggiano le vocazioni e dove non si sente parlare altro che di guerre assurde».

Source: www.irpinia24.it