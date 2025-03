Al comune di Battipaglia grande successo per la prima tappa del corso organizzato dal collegio dei geometri

E’ iniziato da Battipaglia il nuovo corso itinerante dal titolo “La nuova frontiera degli Usi Civici – problematiche e prospettive di riforma legislativa”, organizzato dal Collegio dei Geometri e dei G.L. della Provincia di Salerno, presieduto dal geom. Gino Parisi. I geometri, con il patrocinio del Comune di Battipaglia e del Consiglio Nazionale dei Geometri e G.L. si sono incontrati ieri pomeriggio presso il “Salotto Comunale” di Palazzo di Città in Piazza della Cultura e della Cittadinanza a Battipaglia insieme ad illustri relatori tra cui Tino Iannuzzi, avvocato amministrativista, deputato dalla XIV alla XVII Legislatura, a cui sono state affidate le conclusioni.

“Mi preme ringraziare innanzitutto il Comune di Battipaglia e il Sindaco Cecilia Francese per l’ospitalità che ci hanno concesso – ha dichiarato il Presidente Parisi – Ringraziamento che estendo, a nome mio personale e dell’intero Collegio dei Geometri e dei G.L. della Provincia di Salerno a tutti i relatori di questa prima tappa di un corso che ci vedrà impegnati anche in altre sedi, tra cui l’Alto Sele e il Cilento”.

Primo appuntamento che ha visto la partecipazione di numerosi addetti ai lavori, che hanno seguito con particolare attenzione le relazioni dell’ing. Carmine Salerno, dirigente Ufficio Tecnico del Comune di Battipaglia; dell’ing. Franco Ruggiero, responsabile Usi Civici del Comune di Battipaglia e del dott. Vincenzo Tropiano, direttore provinciale Coldiretti Salerno. Argomentazioni che sono state riprese, sotto il profilo tecnico-giuridico dal sapiente intervento dell’On. Iannuzzi, che ha impreziosito di interessanti spunti una materia che richiede specifiche conoscenze di settore, coinvolgendo diversi professionisti, tra cui geometri, agronomi, notai, avvocati, ingegneri e altre figure del panorama degli Usi Civici.

Il Presidente Parisi e il suo Vice Antonio Rescigno, che ha moderato la tavola rotonda, hanno infine ringraziato il geom. Maria Alfiero, Consigliere del Consiglio Nazionale dei Geometri e G.L. e il geom. Ezio Piantedosi, Vice Presidente del Consiglio Nazionale dei Geometri e G.L., intervenuti a margine del dibattito per ribadire come gli usi civici rappresentano un tema di grande rilevanza per l’ordinamento giuridico, poiché toccano aspetti fondamentali legati alla proprietà, alla gestione del territorio e alla tutela delle comunità locali.

Si tratta di diritti tradizionalmente riconosciuti a determinate comunità su terreni e risorse naturali, che consentono l’uso collettivo di beni, come pascoli, boschi e fonti d’acqua. Questa forma di gestione condivisa ha radici profonde nella storia e nella cultura delle comunità, contribuendo a preservare pratiche e saperi locali che, come rappresentato dal Presidente Parisi, determinano implicazioni cruciali anche dal punto di vista delle riforme legislative, non solo per la professione dei geometri, ma anche per la tutela del territorio e delle comunità in cui si opera.

I partecipanti, iscrittisi al corso attraverso il Sinf, hanno ottenuto il riconoscimento di 3 CFP.