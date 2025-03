Grottaminarda tra le comunità protagoniste con i suoi produttori e i suoi chef

«Buon lavoro e un grande in bocca al lupo alla Comunità Slow Food di Grottaminarda per la partecipazione alla nuova edizione della “Disfida del Soffritto di Maiale”, con l’auspicio che portino a casa una nuova vittoria nell’ambito di un’iniziativa che oramai rappresenta una vera e propria rievocazione degli anchi riti della civiltà contadina».

Così l’Assessora all’Agricoltura, Virginia Pascucci, in vista dell’appuntamento di domani a Mirabella Eclano con la XV edizione dell’evento dedicato alle tradizioni popolari, al gusto, alla convivialità, organizzato dalla Condotta Slow Food Irpina-Colline dell’Ufita e Taurasi.

Tra l’altro il Comune di Grottaminarda ha dato il proprio patrocinio all’iniziativa proprio per la sua valenza turistico-culturale nel promuovere i prodotti locali e gli usi della vita popolare di un tempo.

Quindici le comunità partecipanti che si sfideranno a colpi di buon cibo e tradizione a partire dalle ore 10:00.

Protagonisti per Grottaminarda saranno ancora una volta l’Azienda Agricola Maria Ianniciello, da oltre un decennio “Chiocciola Slow Food” e riconosciuta “Presidio Slow Food” per l’Olio extravergine d’oliva “Ufens”, che proporrà la “Colazione contadina” ed “Il Sogno Risto-Gourmet” dello chef Roberto Leone, Medaglia d’Oro ai “Campionati di Cucina Italiana” e già vincitore della Disfida del Soffritto nel 2019 a Flumeri.

«Grottaminarda sarà rappresentata ancora una volta in maniera eccellente – aggiunge Virginia Pascucci – I nostri prodotti, le nostre aziende agricole ed i nostri chef sono sempre più protagonisti. Si distiguono in campo nazionale per qualità, autenticità, rispetto dell’ambiente e delle tradizioni, restando al contempo aperti a quell’innovazione moderata che non ne modifica la sostanza».