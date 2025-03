La Scuola Enologica di Avellino rinnova il suo appuntamento a Vinitaly 2025 confermando la sua collaborazione con Y Media Analytica, start up innovativa operante nei settori della corporate communication, editoria online e formazione per promuovere le denominazioni, l’agroalimentare e i piani di promozione enoturistica dell’Irpinia.

I vini realizzati dagli allievi della Scuola Enologia di Avellino saranno presenti allo Stand I6, Padiglione 8, insieme a Y Avellino, per promuovere il territorio partendo dai luoghi e dai prodotti eccellenza agroalimentare dell’Irpinia.

Lo storico Istituto Enologico di via Tuoro Cappuccini rinnova per la seconda edizione la partecipazione con “Y Avellino al Vinitaly 2025″, che si svolgerà dal 6 al 9 aprile nel contesto di VeronaFiere, affiancando le aziende del territorio, partner istituzionali e gli enti patrocinanti rappresentati dai Comuni della Valle dell’Osento (Aquilonia, Lacedonia e Monteverde), dei Comuni delle rinomate DOCG irpine (Lapio, Taurasi e Tufo) e del Comune di Caposele e del Comune di Montefredane.

Per l’occasione, l’Istituto promuoverà il Fiano di Avellino DOCG e il Brandy di Avellino, simboli di eccellenza del territorio irpino e dell’attività didattica e produttiva dell’Istituto, per diffondere la cultura del vino nell’unico evento fieristico che diventa, in una settimana, ombelico del mondo del vino. In abbinamento alle denominazioni del territorio ci saranno anche i prodotti tipici locali rappresentanti dal pecorino di Bagnoli Irpino, dal caciocavallo irpino, dai tradizionali salumi irpini, dalla castagne del Prete e nocciola avellinese, dall’ amaretto di Caposele – Il Pasticcetto, Caposele (Av), dal Pane di Aquilonia (Av) e dalle conserve locali, tipiche della tradizione gastronomica delle comunità interne.

Il dirigente scolastico Pietro Caterini soddisfatto dichiara: “Siamo felici di presentare le eccellenze del nostro Istituto, il Fiano di Avellino DOCG e il Brandy di Fiano Avellino, al Vinitaly 2025 ancora una volta insieme a Y Avellino. È importante far conoscere il nostro territorio e farlo attraverso iniziative del genere aiuta a farci arrivare a quante più persone possibili. È il secondo anno consecutivo che sposiamo questo progetto. La partecipazione al Vinitaly rappresenta per l’Istituto F. De Sanctis un’importante opportunità di visibilità, condivisione e valorizzazione delle proprie attività formative e produttive, confermando il ruolo centrale della scuola enologica avellinese nella promozione del territorio e delle sue produzioni tipiche”