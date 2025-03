Per affrontare la crisi degli alloggi in Europa

Lunedì 24 marzo la Commissione e il Parlamento europeo organizzeranno a Bruxelles una conferenza congiunta che riunirà le parti interessate e i rappresentanti dei diversi livelli di governo per avviare un dialogo sulle politiche relative all’accessibilità degli alloggi.

La conferenza sarà aperta da Dan Jørgensen, Commissario per l’Energia e l’edilizia abitativa, e Irene Tinagli, Presidente della commissione speciale del Parlamento europeo sulla crisi degli alloggi nell’Unione europea. La sessione di apertura ad alto livello sarà seguita da dibattiti con i rappresentanti delle istituzioni europee e delle parti interessate.

Gli alloggi a prezzi proibitivi hanno ricadute negative su milioni di famiglie e di giovani in tutta Europa. In risposta alla situazione, la Commissione sta elaborando un piano europeo per gli alloggi a prezzi accessibili. Per assicurarsi che tutte le parti interessate siano coinvolte nell’affrontare questo problema urgente, la Commissione sta intensificando il dialogo con le altre istituzioni dell’UE, gli Stati membri, le regioni, le città, le istituzioni finanziarie, il settore edile, le organizzazioni della società civile, i rappresentanti dei giovani e altri attori fondamentali.

Dan Jørgensen, Commissario per l’Energia e l’edilizia abitativa, ha dichiarato: “Oggi la Commissione europea e il Parlamento europeo reagiscono alle preoccupazioni della popolazione in merito alla crisi degli alloggi, che impedisce alle persone e alle famiglie di realizzare i loro sogni e di migliorare il loro futuro. Impegnandoci su tutti i fronti e raccogliendo i pareri delle persone e delle organizzazioni interessate, troveremo le migliori soluzioni per fornire agli europei alloggi più accessibili e più sostenibili.“