Alla Sonic Muse ETS di Avellino

La cultura cinematografica indipendente fa tappa ad Avellino con un evento imperdibile: la proiezione del film Kissing Gorbaciov L’appuntamento è fissato per venerdì 21 marzo 2025 alle ore 20:30, presso la sede dell’Associazione Culturale Sonic Muse ETS, situata in via Pedicini 63, un luogo che si distingue per la promozione della musica, della letteratura e dell’arte in genere.

L’evento, che fa parte della rassegna cinematografica “Breccia”, organizzata dall’Arci in collaborazione con il Laceno d’Oro Film Festival, consolida un’importante sinergia tra realtà culturali impegnate nella diffusione del cinema indipendente e nella valorizzazione del dibattito artistico e sociale.

Kissing Gorbaciov è un’opera che esplora temi di grande rilevanza storica e sociale, offrendo uno sguardo inedito su un periodo cruciale della storia contemporanea. La proiezione rientra nella programmazione culturale della Sonic Muse ETS, che con questo evento inizia ad impegnarsi anche nella diffusione del cinema indipendente e nella sua valorizzazione.

L’evento sarà un’occasione per il pubblico avellinese di scoprire e approfondire i contenuti del film, con un dibattito a seguire in cui interverranno probabilmente esperti e appassionati di cinema.

La Sonic Muse ETS invita tutti gli amanti della settima arte e della cultura a partecipare a questa serata di grande interesse artistico e sociale. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Per maggiori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare la Sonic Muse ETS tramite i canali ufficiali dell’associazione.