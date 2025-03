E' stato ricevuto dal Comandante della Stazione, Maresciallo Ord. Mariagiovanna Cardinale

Questa mattina, il Generale di Corpo d’Armata Marco Minicucci, Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden” (vertice dell’organizzazione territoriale dell’Arma dei Carabinieri di Campania, Puglia, Basilicata, Abruzzo e Molise), accompagnato dal Comandante Provinciale, Colonnello Domenico Albanese, è giunto in visita alla Stazione Carabinieri di Bonito.

Il Generale è stato ricevuto dal Comandante della Stazione, Maresciallo Ord. Mariagiovanna Cardinale che gli ha illustrato peculiarità e i fenomeni del territorio di competenza.

Subito dopo, ha incontrato tutti i militari della Stazione, soffermandosi sulle tematiche connesse al benessere del personale e sull’importante funzione espletata nella costante opera di prevenzione e di presidio del territorio a tutela della collettività, con particolare riferimento alle fasce deboli, esprimendo il suo compiacimento per l’attività svolta.

Il Comandante, con il personale della Stazione, ha incontrato l’Avv. Giuseppe De Pasquale, sindaco del Comune di Bonito che ha espresso il suo ringraziamento per l’impegno quotidiano e imprescindibile dell’Arma dei Carabinieri a servizio della comunità.

L’Alto Ufficiale, dopo aver visitato i locali della stazione si è soffermato nell’aula protetta, spazio riservato a tutte le vittime di violenza di genere e, seconda stanza aperta in un Comando Carabinieri dell’Irpinia, dopo quella realizzata nella “Caserma Litto”, sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino. Ha poi salutato il personale, incitandolo a non abbassare mai il livello di guardia per l’importanza della funzione sociale quotidianamente assolta e a continuare ad operare con passione e determinazione.