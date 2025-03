Stellantis; Palombella (Uilm): “Da Elkann nulla di nuovo”

"Solo annunci e tempi troppo lunghi”

“Non abbiamo riscontrato alcuna novità dall’audizione di oggi di Elkann alla Camera dei Deputati, rispetto al Piano Italia presentato al Mimit lo scorso 17 dicembre. Purtroppo i nostri dubbi rimangono sotto ogni punto di vista. I tempi di realizzazione dei nuovi modelli sono troppo lunghi, considerando che non li vedremo prima della fine di quest’anno e nel 2026. Ad oggi per noi restano solo annunci e non ci fanno presagire un futuro prossimo positivo” . Così il Segretario generale Uilm, *Rocco Palombella*. . Così il Segretario generale Uilm, *Rocco Palombella*.

“I nostri guai – aggiunge – non dipendono esclusivamente dalla transizione all’elettrico, ma dall’assenza della produzione di modelli nei nostri stabilimenti. Per un futuro produttivo solido dei siti italiani è necessario riportare nel nostro Paese la produzione di modelli italiani attualmente fatti all’estero, come Lancia, Alfa Romeo e altri”.

“Ci aspettavamo risposte concrete da Elkann sul rilancio del marchio storico di Maserati, che vede la produzione al minimo storico e stabilimenti fermi da mesi come a Modena – prosegue – una soluzione sarebbe la nascita di un polo del lusso Ferrari-Maserati che valorizzerebbe le rispettive caratteristiche qualitative e di mercato, permettendo di salvaguardare tutti i posti di lavoro e un settore strategico per la nostra economia. Ferrari ha tutte le professionalità e gli strumenti per salvare e rilanciare Maserati e porre le basi per un futuro migliore di intere comunità, a partire da Modena, dove i lavoratori stanno subendo inaccettabili umiliazioni”.

“L’indotto, su cui non sono arrivate risposte adeguate – continua Palombella – è in grande sofferenza e l’internalizzazione delle attività da parte di Stellantis ha già messo a rischio molte aziende e migliaia di lavoratori e questo per noi è inaccettabile”.