Say Yes In Italy, con la sua fondatrice Elisabetta Picardi, presenta SoulStir Trip Irpinia, un’esperienza esclusiva che unisce turismo emozionale, wedding planning e scoperta delle eccellenze locali. Questo viaggio, dedicato a wedding planner internazionali e professionisti del settore, svela i tesori nascosti dell’Irpinia attraverso un itinerario che intreccia storia, enogastronomia e ospitalità d’eccellenza.

A supportare l’iniziativa sono DMO Welcome Irpinia e Borgo San Gregorio, che ospiterà i Buyers selezionati, professionisti di alto livello specializzati nel mercato estero. Gli ospiti hanno dimostrato un forte interesse per il territorio e per il suo potenziale nel settore del Destination Wedding, contribuendo alla promozione della verde Irpinia come meta esclusiva per matrimoni internazionali.

Un format innovativo per il Destination Wedding

SoulStir Trip Irpinia è più di un educational tour: è un’immersione autentica nella cultura locale, pensata per valorizzare il territorio come wedding destination di alto livello. Dalle dimore storiche alle cantine rinomate, passando per borghi incantevoli e location suggestive, il programma permette ai partecipanti di vivere in prima persona l’anima dell’Irpinia e scoprire nuove opportunità per eventi esclusivi.

Il Programma

Giorno 1 | Avella – Porta d’Irpinia:

Visita al Museo MIAA e all’Anfiteatro Romano, seguita da una cena esperienziale a Il Moera, con degustazione di prodotti a km zero.

Giorno 2 | Vini, Borghi ed Esperienze Vintage:

Tour in auto d’epoca fino a Palazzo Filangieri a Lapio, con degustazione esclusiva e cocktail experience.

Candida: Visita alla Chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo, tour del borgo e del Castello dei Filangieri.

A seguire, visita all’ex Chiostro del Monastero di Montevergine.

Aperitivo nella Corte dei Filangieri.

Cena raffinata presso Tenute Casoli, tra piatti ricercati e una selezione di vini pregiati.

Giorno 3 | Storia, Natura e Cantine:

Picnic nelle vigne centenarie di Taurasi.

Visita al Castello di Taurasi.

Cena di gala nella bottaia di Feudi di San Gregorio, icona dell’eccellenza vinicola del territorio.

Giorno 4 | Saluti e ultime visite:

Montemarano: Visita alla Cattedrale, al Museo dei Parati Sacri e al Museo del Vino.

Montefalcione: Tappa al Santuario di Sant’Antonio, al Monastero del Loreto, visita al Castello e passeggiata nel centro storico.

Un’occasione imperdibile per il networking e il wedding industry

L’evento rappresenta un’opportunità unica per creare connessioni con wedding planner internazionali, location esclusive e fornitori di alto livello. La serata di gala, ospitata presso Borgo San Gregorio, sarà il momento culminante di un viaggio che celebra il lusso, la cultura e la convivialità della terra irpina.