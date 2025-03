Grazie alla volontà del Parroco e all’impegno di tutta la comunità è stata resa possibile la realizzazione di due tavole ad opera del maestro Piero Casentini

Due nuove tavole dipinte dal maestro Piero Casentini arricchiscono l’abside della chiesa parrocchiale di Torrette di Mercogliano. Nel corso di una celebrazione eucaristica officiata dal vescovo di Avellino, monsignor Arturo Aiello, sono state scoperte e benedette le due opere firmate dall’artista laziale.

Si tratta di una tavola con Maria, Madre del dolore, e di un’altra con San Giovanni Battista, poste in due nicchie preesistenti a fianco del Crocifisso.

«“E’ bello per noi stare qui!” esclamava Pietro nel Vangelo della Trasfigurazione: tutta la celebrazione è stata segnata da quella espressione che ci ha posti alla esigente scuola della Bellezza che trasuda dal volto di Cristo e di cui sono eco le opere d’arte nelle nostre Chiese» ricorda monsignor Aiello.

Grazie alla volontà del Parroco, Don Giovanni Palladino, e all’impegno di tutta la comunità è stata resa possibile la realizzazione delle due opere d’arte in cui Piero Casentini ha effuso la sua perizia di autore di tante opere presenti in tante chiese in Italia e all’estero.

Si tratta di un ennesimo messaggio che la comunità cristiana di oggi lascia, come messaggio, alle generazioni future, una lettera di fede e di bellezza dove l’estetica delle nostre chiese invoca l’etica, il Bello chiama in causa la Verità e il Bene.