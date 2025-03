Mercoledì 19 Marzo, secondo appuntamento alle ore 17:30 e 19:30

Olivier Nakache ed Erik Toledano, fanno centro ancora una volta con un film dalla scrittura raffinata e coinvolgente in cui riescono a fare convivere tono da commedia e impegno politico per una satira sul consumismo compulsivo e le nuove forme di militanza e di attivismo ecologista messe in atto dai ragazzi.

Mercoledì 19 Marzo, secondo appuntamento della Rassegna Visioni del CentroDonna in collaborazione con Quaderni di CinemaSud.

Cinema Partenio di Avellino ore 17:30 e 19:30.