Trovati da tre giovani appassionati di ville abbandonate

A ucciderli sarebbe stato il monossido di carbonio sprigionato dal caminetto. I ragazzi, detti urbex per il loro hobby, hanno scavalcato il cancello della villa della coppia e una volta entrati si sono trovati di fronte a due cadaveri. I resti mummificati di due anziani coniugi morti da tempo sono stati trovati nella loro villetta a Montericco, sulle colline sopra Verona. La morte della coppia risalirebbe ad almeno tre mesi fa, ma potrebbe essere anche anteriore. La procura di Verona ha disposto l’autopsia sui due cadaveri. Così ha dichiarato Antonio de Lieto Presidente nazionale della Federazione “Sicurezza & Difesa” (F.S.D.): “sembra essere diventata prassi scoprire molti giorni e/o mesi dopo la morte di persone anziane nella propria abitazione. Le più delle volte – ha proseguito de Lieto – ci si accorge dell’accaduto in seguito al cattivo odore proveniente dall’appartamento dell’anziano. La moderna società permette senza che nessuno si faccia scrupolo quantomeno di riflettere sul dato che anziani vivono da soli senza uno straccio di rapporto umano, senza qualcuno che possa avere cura e vicinanza, contatti e/o telefonata e/o una breve visita. Persone di una certa età, malate e bisognose di tutto vivono sole. Le morti solitarie – ha concluso de Lieto – aumentano a dismisura ed a tal riguardo tutti i comuni dovrebbero rafforzare la rete degli assistenti sociali con settori dedicati, in particolare, a contattare quotidianamente tutte le persone di avanzata età che vivono sole. Servirebbe a scongiurare tante tragedie!!! Tutti noi diventiamo anziani anche lor signori che sono sempre più latitanti sulla delicata problematica e proprio a quest’ultimi, la F.S.D. vuole ricordare che anche per loro la vecchiaia avanza e possono trovarsi nelle situazioni in cui si sono trovati tantissimi anziani “abbandonati” da tutti.”