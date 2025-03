In ricordo di Gino Strada e dell’impegno di Emergency

C’è grande fermento nell’IC Colombo-Solimena di Avellino! Le classi terze della Scuola Secondaria di primo grado “Francesco Solimena” di Avellino, lunedì 24 Marzo 2025, dalle ore 9.30, presso l’Auditorium della scuola, incontreranno Simonetta Gola, direttrice della comunicazione, nonché responsabile delle campagne nazionali di raccolta fondi di Emergency. L’evento, possibile grazie alla collaborazione con la responsabile territoriale di Emergency, Brunella Carraturo, rientra nell’ambito delle iniziative scolastiche, in materia di Educazione civica, a coronamento del laboratorio di lettura promosso per l’anno scolastico 2024-2025 dal dipartimento di Lettere su un adattamento del testo Una persona alla volta di Gino strada, chirurgo e fondatore di Emergency , dal Titolo Diario di un sogno possibile, a cura della stessa Simonetta Gola ed edito da Feltrinelli kids. Il libro è rivolto ai ragazzi dagli 11 ai 18 anni e si propone di avvicinare i giovani lettori, attraverso l’operato di Emergency nonché l’esperienza di vita e professionale di Gino Strada, alla realtà della guerra e all’ importanza dei diritti umani che, se non sono garantiti a tutti, come credeva fermamente Gino, diventano privilegi. La Dirigente scolastica è molto soddisfatta del lavoro svolto e aXerma che l’obiettivo è quello di sensibilizzare le nuove generazioni verso temi tanto delicati e abituarli ad immaginare, e quindi costruire, alternative possibili alla guerra, senza tralasciare il fatto che ricevere cure è un diritto di ogni individuo ovunque si trovi nel mondo.