Successo per “SeSonRose” ad Apice

Grandi applausi per lo spettacolo di Test TeatroStage

Successo per Test TeatroStage, il Laboratorio di Recitazione e Sperimentazione Scenica diretto da Monica Carbini, con lo spettacolo “SeSonRose” andato in scena domenica sera nel bellissimo Auditorium Comunale di Apice.

La pièce, diretta da Monica Carbini, è il risultato di un approfondito lavoro attoriale individuale e corale che ha visto attrici e attori coinvolti nella ricerca e nell’elaborazione dei testi, alcuni dei quali interamente composti da loro, così come nella drammaturgia e nella scelta e preparazione di scene e costumi.

La messa in scena, con le coreografie curate da Marialuisa Russo, è un vortice multicolore di spaccati di vita e personaggi reali e surreali, forti e paradigmatici, di situazioni-limite dal ritmo incalzante. È un invito a riflettere, volta per volta con serietà, ironia, sensualità, trasporto, commozione o spietata oggettività, sui rapporti sentimentali e di coppia, sull’amore e le relazioni, sui pregiudizi e sulle disparità di genere, aprendo piccole finestre sulle diverse epoche e società, attraverso la storia dell’umanità, attingendo alla memoria universale della poesia e della letteratura, teatrale e non, prendendo spunto e ispirazione dai più celebri classici, da Dante a Molière e Goldoni, da Marina Cvetaeva a Franca Valeri, da James Joyce a Eduardo a Marilyn Monroe e Billy Wilder, per arrivare fino a noi e all’attualità più dolorosa o paradossale con testi di Antonella La Frazia e Maresa Calzone.

Bravi, emozionanti e frizzanti tutti gli interpreti sul palco: Mariapia Boffa, Francesca Bozzella, Alessandra De Figlio, Antonio Inserra, Antonella La Frazia, Marialuisa Russo, Anna Chiara Serino.

Test TeatroStage ringrazia il caloroso pubblico presente in sala, tutte le autorità e particolarmente l’Assessore alla Cultura del Comune di Apice Daniela D’Oro e attraverso di lei il Sindaco, Angelo Pepe, per la gentile e affettuosa accoglienza.

Per chi volesse seguire le attività di Test TeatroStage ricordiamo l’appuntamento con la seconda edizione di Rapsodie, la rassegna di eventi e performance artistiche, teatrali e musicali che si svolgerà a partire dal prossimo 30 marzo 2025 al Convento San Francesco di Benevento. Informazioni e novità sono sempre disponibili mezzo stampa e sui suoi canali social FB e Instagram.