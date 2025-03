Intervento a lotti per raccordare e quote e rifare marciapiedi e manto stradale

Mercoledì 19 marzo prenderanno il via i lavori relativi al manto stradale e ai marciapiedi lungo via A. Balsamo e via Mariano Lauro, nell’ambito degli interventi di riqualificazione in corso su tutto il territorio del Comune di Sant’Agnello. «Su Via Aniello Balsamo, da poco dopo l’intersezione con il Corso Italia al tratto sottostante il ponte della Circumvesuviana, da anni si ravvisava la necessità di raccordare le quote – dichiarano congiuntamente il Sindaco Antonino Coppola e l’Assessore ai Lavori Pubblici Corrado Fattorusso - Al momento, a causa della sovrapposizione di più strati, i­­l dislivello necessario tra marciapiedi e strada è quasi del tutto inesistente. Un intervento non più rimandabile, su un tratto spesso oggetto di avvallamenti negli anni, che impone modalità straordinarie di realizzazione. Inoltre lo spazio riservato ai pedoni presenta alberature mancanti, numerosi rappezzi e disconnessioni che rendono il percorso disagevole per carrozzine, anziani e diversamente abili».

Il marciapiede, sopraelevato di 10 cm, verrà realizzato con basolato di pietra lavica, in continuità con la zona del centro storico, con inserti in pietra più chiara. È previsto anche l’inserimento di percorsi LOGES, realizzati con elementi in rilievo e colore contrastante, per agevolare la mobilità di ipovedenti e persone con difficoltà sensoriali e motorie. Verranno inoltre piantate nuove alberature, che riempiranno anche gli spazi di verde urbano attualmente vuoti o cementati.

Per realizzare l’intervento si procederà in due lotti. In un primo momento verrà realizzato il manto stradale e poi, una volta riaperta la strada, inizieranno i lavori al marciapiede sul lato del palazzo municipale. In un secondo momento verrà realizzato il marciapiede opposto, dopo il termine dei lavori al condominio prospiciente, smontata l’impalcatura. La sua parte finale verrà trasformata in una piazzetta a verde.

Come da Ordinanza n.32 del 14/03/2025 dalle 07:00 del 19 marzo 2025 fino al termine dei lavori verrà istituito il divieto di transito e di sosta sul tratto di Via A. Balsamo dall’intersezione con il Corso Italia fino all’intersezione con Via Mariano Lauro; verrà istituito il divieto di transito, per i bus ed i mezzi pesanti provenienti da Sorrento, in via Cocumella, via R. Fiorentino, via M. Castellano, viale dei Pini e via A. Balsamo direzione Napoli; verrà inoltre istituito il doppio senso di circolazione in traversa Municipio, ai soli residenti, per effettuare la sosta auto negli stalli appositi.