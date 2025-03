Da venerdì 20 marzo nelle sale cinematografiche

Oscar Uaild torna con il nuovo singolo ”Impegno”, traccia realizzata per la colonna sonora del nuovo film dei Manetti bros. “U.S. Palmese”, con protagonisti Rocco Papaleo, Blaise Afonso, Giulia Maenza insieme a molti altri, nelle sale cinematografiche dal 20 marzo distribuito da 01 Distribution.

“Impegno” è un brano che fonde rap melodico e un ritornello cantato in falsetto, arricchito dall’effetto dell’autotune, creando un contrasto affascinante tra le strofe e il ritornello. La parte strumentale, che ricorda le tracce UK garage, si mescola armoniosamente con le sonorità rap e urban italiane.

Il singolo nasce durante la partecipazione di Oscar Uaild al film dei Manetti Bros. come attore, ispirato dalla visione dei due registi che hanno trasformato Palmi, la città natale dell’artista, in un set cinematografico. La canzone racconta la storia del film da un punto di vista emotivo e del rapper, esplorando non ciò che accade nel mondo intorno a noi, ma ciò che accade dentro di noi.

La traccia vuole raccontare l’impegno interiore e i conflitti che si affrontano quando si percorre la propria strada, motivando l’ascoltatore a credere in sé stesso.

Prodotta dallo stesso Oscar Uaild con l’aiuto del producer Valerio Cugini, la parte strumentale sembra scorrere serena, ma le parole cercano di ispirare e spronare chi ascolta.

Il brano si apre con un riferimento ermetico alla religione: “lo sogno spesso ma non so come si chiama, ma so che ha un piano per chiunque come Yamaha”.

Oscar Uaild parla di Dio come una forza interiore e universale, indipendente dalla religione. L’artista, che non è neanche battezzato, esprime la sua spiritualità attraverso la musica, dedicando la sua vita all’arte senza chiedere nulla in cambio se non l’immortalità delle sue opere.

Il mix tra soul, UK garage e spoken words, crea un tono profetico e ispiratore. Il messaggio principale delle canzoni di Oscar Uaild è “se vuoi cambiare il mondo, cambia prima te stesso”. Le sue opere rappresentano un tentativo di conoscersi e capirsi in un mondo moderno complesso, trasformando dubbi e rimorsi in certezze e verità.