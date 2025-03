Dal 21 marzo al 14 aprile Luigi Cipriano esporrà 26 fotografie selezionate da una campagna fotografica dedicata alle aree residenziali edificate ad Avellino tra il dopoguerra e il terremoto dell’80

Si inaugura venerdì il 21 marzo alla PIT Gallery di Napoli (h. 17.30) la mostra "Greetings from Avellino. Cartoline dal Tempo Immobile", una personale di Luigi Cipriano, che esporrà 26 fotografie inedite selezionate da una specifica campagna fotografica dedicata alle aree residenziali edificate ad Avellino in quella lunga congiuntura storica compresa tra il dopoguerra e il terremoto dell'80.

Cipriano è da tempo un autore tra i più interessanti della fotografia campana, da anni impegnato sul versante della rappresentazione critica del paesaggio urbano e periurbano, con lavori su città italiane e straniere che puntano a mettere in luce problemi e contraddizioni dei mutamenti che hanno segnato l’ambiente antropizzato. Per questa mostra Cipriano ha concepito le sue fotografie come quelle delle cartoline turistiche di un tempo, reinterpretando l’analoga operazione compiuta da Stephen Shore nel 1971 per la città texana di Amarillo, ma ha poi immaginato di utilizzare il retro per fissare icastiche impressioni e riflessioni personali.

L’esposizione si inserisce nel ciclo di mostre “Paesaggi in Transizione”, un progetto pluriennale di lettura iconografica del paesaggio finanziato dalla Regione Campania con la Legge regionale per la Promozione della Qualità dell’Architettura, che attraverso la lente della fotografia d’autore guarda agli effetti delle trasformazioni in atto nel quadro delle relazioni complesse che legano la terra alla vita delle donne e degli uomini che abitano quei territori e ne invocano la difesa, la valorizzazione o la rigenerazione e intende offrire una visione nitida e disincantata sui processi in essere che possa offrire materiali utili per le scelte che dovranno essere fatte per la tutela e lo sviluppo sostenibile del territorio della Regione. Il progetto si attuerà in tre anni. Per l’anno in corso è stata prescelta l’Irpinia, terra di grandi bellezze e insostenibili abbandoni, di antiche radici e nuovi problemi, al centro dell’attenzione di molteplici settori della cultura contemporanea nelle sue più varie articolazioni, dalla letteratura alla musica, dalla architettura alla fotografia.

La mostra, curata da Giovanni Menna, si terrà alla “PIT Gallery” di Napoli, la galleria indipendente di Fuorigrotta che da anni opera nell’ambito delle arti visive con iniziative centrate sulle plurime espressioni della cultura materiale e immateriale.