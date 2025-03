La Polizia di Stato sottopone a sequestro 200 kg di prodotti dolciari indiani e ortofrutticoli

La Polizia di Stato di Avellino, nella giornata del 12 marzo scorso, durante lo svolgimento di servizi di controllo ai mezzi adibiti al trasporto di alimenti lungo l’autostrada A/16 Napoli-Canosa, ha realizzato un sequestro di oltre 200 kg di prodotti dolciari indiani e ortofrutticoli privi di tracciabilità e conservati a temperatura non idonea. Nel dettaglio, gli agenti della Sottosezione di Polizia Stradale di Avellino Ovest, hanno proceduto al fermo di un autocarro. Dal controllo del carico, emergevano subito delle gravi carenze relative alla sicurezza alimentare dei prodotti e, in particolare, gli stessi risultavano privi di tracciabilità e conservati a temperatura non idonea. La merce, consistente in 190 kg di prodotti dolciari indiani, nonché 40 kg di aglio, 10 kg di peperoncini e 50 kg di rafano, veniva sottoposta a sequestro amministrativo. L’attenzione della Polizia di Stato e degli organi preposti al rispetto delle norme sanitarie sulla gestione degli alimenti si dimostra sempre molto elevata e ulteriori controlli verranno effettuati nelle prossime settimane.