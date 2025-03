“Siete pacifisti come Salvini! Questo ci dicono quando proviamo a contrastare la follia bellicista collettiva.”

scrive sui suoi social la Vice Presidente del Senato Mariolina Castellone (M5S). “Peccato che per Salvini il problema non siano le armi, ma che non si tratti di armi italiane. Salvini vuole prima le armi italiane, ma le imprese italiane non hanno la capacità di produrre quanto richiesto, almeno non nel breve termine visto che l’Europa della guerra ha fretta. E così gli 800 miliardi dovranno essere spesi a stretto giro, comprando armi prodotte negli Stati Uniti. La corsa al riarmo non porterà benefici strutturali alla nostra economia e alla nostra produzione industriale. I pochissimi benefici sono transitori e resta poi la necessità di riconvertire nuovamente l’economia a conflitto terminato. Sarà solo un drenaggio di risorse e un aumento di debito pubblico per arricchire qualche azienda estera. Mentre, ricordiamo, la nostra produzione industriale è in calo da due anni!”