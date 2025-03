Dal 30 marzo più servizi navigazione in Umbria

Entro il 2025 saranno consegnati 111 nuovi autobus di Busitalia (Gruppo FS), per un investimento totale pari a 44 milioni di euro, e attivati nuovi collegamenti strategici per la mobilità sostenibile.

Queste le principali novità presentate durante la conferenza tenutasi alla Fiera BMT - Borsa Mediterranea del Turismo, di Napoli, alla presenza dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Busitalia, Serafino Lo Piano.

“Busitalia investe in nuovi autobus per una mobilità turistica integrata con la rete ferroviaria nazionale e internazionale”, ha dichiarato Serafino Lo Piano, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Busitalia. “Entro l’estate, attiveremo nuovi collegamenti in sinergia con Trenitalia per raggiungere il cuore delle destinazioni turistiche, contribuendo concretamente ad una mobilità turistica moderna e sostenibile”.

RINNOVO DELLA FLOTTA: PIÙ COMFORT E TECNOLOGIA

I nuovi autobus di Busitalia rappresentano un’evoluzione significativa per il trasporto turistico, garantendo elevati standard di comfort e accessibilità. Saranno dotati di sedili ergonomici, prese USB, USB-C e 230V per ogni coppia di sedili, connessione Wi-Fi e spazi dedicati alle persone con disabilità. Inoltre, i nuovi autobus avranno sistemi di sicurezza avanzati, tra cui telecamere di visione a 360° e specchietti digitali su alcuni modelli, migliorando l’esperienza di viaggio per tutti i passeggeri.

PIÙ SERVIZI AIRLINK PER I COLLEGAMENTI AEROPORTUALI

In risposta alla crescita del traffico turistico e all’ampliamento dell’offerta voli, Busitalia potenzia i servizi Airlink, garantendo collegamenti rapidi e confortevoli tra le principali città e gli aeroporti. Dal 14 aprile al via l’offerta primaverile di Orio al Serio Airlink, nuovo servizio che collega la Stazione FS di Verona Porta Nuova e Brescia con l’Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio. Padova-Venezia Aeroporto, la connessione diretta e frequente tra il centro di Padova e l’Aeroporto Marco Polo di Venezia; Umbria Airlink, il collegamento tra Perugia, Assisi e l’Aeroporto Internazionale dell’Umbria, con orari in sinergia con i treni per garantire spostamenti fluidi e senza attese; Salerno Airlink, il servizio che unisce la stazione ferroviaria di Salerno all’Aeroporto Salerno Costa d’Amalfi.

Tutti i servizi Airlink sono progettati per un’esperienza di viaggio intermodale, con coincidenze ottimizzate tra bus navetta e treni regionali o Alta Velocità di Trenitalia.

POTENZIAMENTO SERVIZI NAVIGAZIONE UMBRIA

A partire dal 30 marzo 2025, il Lago Trasimeno vedrà un significativo aumento dei collegamenti giornalieri verso le sue isole. Le partenze da Passignano sul Trasimeno, Tuoro e Castiglione del Lago saranno potenziate, garantendo un servizio di navigazione ancora più accessibile, efficiente ed efficace, pensato per rispondere alle esigenze di turisti e residenti e per valorizzare ulteriormente il patrimonio naturalistico e culturale del lago.