Il movimento ha manifestato il proprio sostegno alle comunità locali ribadendo l’impegno a collaborare attivamente con la Protezione Civile e con l’Area Emergenze Misericordie della Campania

Il MID Coordinamento Campania ha espresso piena vicinanza e solidarietà alla popolazione dei Campi Flegrei e di Pozzuoli, colpita dalle recenti scosse sismiche che hanno generato momenti di paura e preoccupazione tra i residenti. Attraverso un messaggio istituzionale, il movimento ha voluto manifestare il proprio sostegno alle comunità locali in queste ore difficili, ribadendo attraverso la pagina istituzionale del Sindaco di Pozzuoli l’impegno a collaborare attivamente con la Protezione Civile e con l’Area Emergenze Misericordie della Campania, in particolare per garantire assistenza alle fasce più deboli della popolazione.

La situazione nei Campi Flegrei, un’area ad alta sismicità e costantemente monitorata dagli esperti, è tornata a preoccupare dopo gli ultimi eventi tellurici. In questo contesto, il MID Coordinamento Campania si è detto pronto a intervenire per fornire il proprio contributo, mettendo a disposizione ogni risorsa necessaria per aiutare chi si trova in difficoltà.

Anche il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, ha espresso vicinanza ai cittadini, sottolineando l’importanza di affrontare l’emergenza con il massimo della prudenza e della collaborazione tra istituzioni, protezione civile e associazioni sul territorio. La macchina dei soccorsi è già attiva per garantire il monitoraggio della situazione e prestare aiuto a chiunque ne abbia bisogno.

In momenti come questi, la solidarietà e il senso di comunità diventano elementi fondamentali per superare le difficoltà. Il MID, da sempre attento alle esigenze delle persone più fragili, rinnova il suo impegno affinché nessuno venga lasciato solo, offrendo il proprio supporto concreto in ogni possibile forma di assistenza.