All’IC Aurigemma di Monteforte la competizione regionale di robotica

Sarà l’IC Aurigemma di Monteforte, capofila della rete territoriale Robocup Junior Academy Campania, ad accogliere domani mattina la competizione regionale di robotica. Gli studenti delle scuole campane si sfideranno, nell’Aula Magna dell’istituto, nella programmazione di robot in grado di affrontare percorsi di gara. A partecipare alla competizione l’IC Galiani di Montoro, l’IC di Serino, l’ITT Dorso di Avellino, il Convitto Colletta di Avellino, l’ISIS De Sanctis- D’Agostino- Amatucci di Avellino, l’IC Calvario-Covotta di Ariano. A coordinare la rete Robocup i docenti di tecnologia Luca Alvino e Luciano Pizzella. E’ la dirigente dell’Ic Aurigemma di Monteforte Filomena Colella a sottolineare l’importanza della robotica nel percorso educativo “Lo studio della robotica si inserisce in un percorso di acquisizione di competenze che rivestono un ruolo centrale nella formazione degli studenti. La robotica favorisce l’acquisizione di skills preziose per lo sviluppo socio-cognitivo dello studente e per la costruzione di una cittadinanza attiva, a partire dalle capacità di programmazione e sviluppo software. Al tempo stesso, accrescono la motivazione degli allievi e rendono più coinvolgente il processo di apprendimento. La rete territoriale Robocup diventa strumento per promuovere buone pratiche e investire su una didattica innovativa. Di qui l’importanza di accrescere questa rete coinvolgendo altre scuole del territorio regionale”