Sabato 15 Marzo

Nuovo appuntamento da non perdere di Innamorati della Musica: sabato 15 Marzo protagonista sarà il violoncello di Luca Provenzani con il suo Wanderer Cello accompagnato dal pianoforte di Fabiana Barbini: in programma musiche di Bach, Bruch e Beethoven.

Il duo Provenzani-Barbini si è costituito nel 1994 sotto la guida del M° Franco Rossi; vincitore di premi nazionali ed internazionali, ha effettuato numerose registrazioni radiofoniche per la RAI (Scatola Sonora e Radio Tre Suite ). Ha seguito corsi con Maestri quali Mario Brunello, Dario de Rosa, Mischa Maisky, Anner Bijlsma, Alexander Lonquich, Yo-Yo Ma, Maureen Jones (Fondazione Romanini di Brescia, Scuola di Musica di Fiesole, Accademia Chigiana di Siena, Scuola di Musica di Sesto Fiorentino) ottenendo sempre particolari consensi, borse di studio e riconoscimenti. Nel cartellone di importanti stagioni concertistiche, ha effettuato tournèe all’estero ed inciso CD.

Il violoncellista Luca Provenzani, allievo del maestro Franco Rossi, diplomato con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze, ha frequentato corsi di perfezionamento ottenendo prestigiosi riconoscimenti e borse di studio. Vincitore della Selezione giovani solisti indetta dall’ORT nel 1994, ha eseguito il Concerto di Saint- Saëns per essere successivamente invitato dall’Akademisches Orchester di Friburgo per il Concerto di Dvořák ed essere, infine, scelto dalla Rai per rappresentare l’Italia a Lisbona in un concerto da camera radiotrasmesso in diretta in tutta Europa.

Dal 1994 suona in duo con la pianista Fabiana Barbini, diplomata con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore al Conservatorio Cherubini di Firenze e successivamente laureanda in pianoforte II livello presso l’Istituto Franci di Siena sotto la guida del maestro Marco Guerrini. Nel 2010 ottiene la laurea con il massimo dei voti in Didattica per l’insegnamento dello strumento presso l’Istituto Pareggiato Mascagni di Livorno. Si è perfezionata presso l’Accademia Chigiana di Siena con il maestro Achucarro per poi vincere la borsa di studio istituita dall’Accademia Musicale Umbra e in seguito frequentare un corso speciale di pianoforte sotto la guida di Ennio Pastorino e Lucia Passaglia.

Seguirà momento conviviale con gli artisti e sorteggio Innamorati della Musica.

Il concerto si terrà alle ore 17.30 nella Sala delle Arti in Via Provinciale 89 a Manocalzati (AV) a 200 metri da Progress.

Direzione artistica di Nadia Testa; Marketing e Comunicazione a cura di Michele Aquino

Info 340 5719845; www.associazionestravinsky.it

Ingresso Euro 5,00 fino ad esaurimento posti a sedere (è possibile acquistare biglietto singolo direttamente in Sala 30 minuti prima del concerto); bambini gratis; studenti 50%