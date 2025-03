Incontro con i rappresentanti delle città costiere

Da domani il Commissario Costas Kadis sarà in visita ufficiale in Italia per due giorni, dal 13 al 15 marzo. La visita rientra negli sforzi della Commissione volti a istituire un dialogo con le comunità costiere e le parti interessate prima dell’adozione del patto europeo per gli oceani prevista a giugno, a sottolineare l’importanza di questa iniziativa faro.

Il programma inizia con una visita ufficiale al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto a Roma. Seguirà una conferenza organizzata dal ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, alla presenza del Ministro Francesco Lollobrigida, con rappresentanti del settore della pesca italiano, per vagliare le sfide e le opportunità del settore. Dopo la conferenza, il Commissario terrà un incontro con la stampa insieme al Ministro Lollobrigida. Incontrerà inoltre il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO). La giornata si concluderà con una riunione sul settore dell’acquacoltura organizzata dal Sindaco di Ascoli e da Francesco Acquaroli, Presidente della Regione Marche.

Il secondo giorno il Commissario Kadis si recherà con il Ministro Lollobrigida a San Benedetto del Tronto, dove sarà accolto dalle autorità locali alla Capitaneria di Porto della Guardia Costiera. In seguito visiterà l’Università Politecnica delle Marche. La visita si concluderà con un incontro con i rappresentanti dei pescatori locali, il Sindaco di San Benedetto e il Presidente della Regione Marche.