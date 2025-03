Quando il volontariato è fatto con generosità tutte le barriere possono essere abbattute

Una grande prova di abbattimento delle barriere architettoniche e di amore verso il prossimo ci giunge dalla Misericordia di Montella presieduta dal Governatore Flavio Lombardi, il quale presidente solo ieri aveva chiesto al M.I.D. di condividere sulla nostra pagina istituzionale la volontà della sua Misericordia e dei suoi volontari di voler donare due sedie montascale, questa mattina donate una in provincia di Napoli una in Provincia di Salerno per rendere la vita e la mobilità più facile a due concittadini con disabilità che ne sono venuti a conoscenza attraverso la pagina.

L’iniziativa messa in campo va a rafforzare l’impegno assunto dalle Misericordie e in questo caso dalla Misericordia di Montella con il M.I.D. per il tramite del protocollo di intesa siglato due anni fa con la Federazione Campania Misericordie, il quale protocollo trovò anche il plauso del Presidente della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia il Dr. Domenico Giani, in Irpinia in occasione della prima Assemblea Pubblica di Federazione Campania Misericordie.

Ma non finisce qua il buon cuore della Misericordia di Montella, il Presidente e i Volontari ci hanno già informati della loro volontà di voler donare delle sedie a rotelle elettroniche venendo incontro alle esigenze e ai bisogni di altre persone con disabilità che si rivolgeranno alla nostra realtà.