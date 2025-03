Il più grande expo del Mezzogiorno si svolgerà dal 24 al 27 aprile nel quartiere fieristico del comune irpino

Più di 100 espositori, provenienti da tutto il centro-sud Italia, hanno già confermato la loro partecipazione, ben 10 settori merceologici rappresentati, più di 15 tra sponsor e partner commerciali che hanno dato il loro contributo e la piena disponibilità a sostenere l’evento.

A quaranta giorni dal taglio del nastro, sono questi i numeri

emersi nel corso della presentazione della 46^ edizione della Fiera Campionaria, che si è svolta questa mattina al presso la Sala Consiliare del Comune di Venticano e che confermano l’appeal di un evento che non smette mai di sorprendere.

A rivendicare con orgoglio il lavoro già svolto dalla Pro Loco Venticanese in questi ultimi mesi, il presidenteDaniel Panella, che ha tenuto ad evidenziare, da subito, la scelta della location situata nel cuore della media valle del calore e che, di fatto, mira a rafforzare il legame con il territorio e contribuire alla crescita delle realtà produttive locali.

“La nostra prima sfida – ha dichiarato il Presidente – sarà quella di valorizzare i settori che rappresentano l’anima di questa provincia ovvero l’agricoltura, l’enogastronomia ed il commercio. Elementi distintivi – ha continuato Panella – che ci rendono, sul panorama nazionale, unici e competitivi.

Soddisfazione per la sede scelta anche dal primo cittadino di Venticano, il dott. Arturo Caprio, che ha evidenziato a più riprese la piena e incondizionata disponibilità dell’Amministrazione comunale a sostenere l’evento che da circa mezzo secolo rappresenta una vetrina fondamentale per le aziende e per le produzioni locali della nostra terra.

“Grande sostegno all’evento – ha dichiarato il Sindaco Caprio – senza perdere di vista il futuro l’annosa questione della struttura fieristica rispetto alla quale questa Amministrazione comunale, da poco insediata, ha le idee chiare. Abbiamo già sottoposto agli Enti competenti la nostra idea – ha continuato il dott. Caprio – e siamo già al lavoro per fare di quell’Area un HUB di servizi capace di rappresentare le istanze di tutti i comuni della media valle del calore e delle loro eccellenze enogastronomiche e non”.

Questa edizione della Fiera Campionaria di Venticano gode del patrocinio dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, della Regione Campania, della Provincia di Avellino e, chiaramente, del Comune di Venticano. L’inaugurazione è in programma il 24 aprile alle 9.00.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito web all’indirizzo www.prolocoventicano.com e la pagina Facebook Fiera Campionaria Venticano.