Tommasetti ricorda che la data di conclusione dell’opera è stata continuamente posticipata

“Quando potremo vedere la fine dei lavori sul corso di Salerno?”. Se lo chiede Aurelio Tommasetti, consigliere regionale della Campania della Lega, alla luce delle ultime complicazioni riscontrate nel cantiere per il restyling dell’arteria che attraversa il cuore della città.

“Da tempo residenti, visitatori e operai sembrano aver accettato una convivenza anomala. Nelle ultime ore, come confermato da fonti stampa, assistiamo all’ennesimo intoppo, ormai una costante per la città di Salerno. A quanto pare un problema alle condotte che finirà per rallentare ancora gli scavi. Dal Comune assicurano che sarà questione di pochi giorni e poi i lavori riprenderanno spediti. Ma sarà così?”.

Tommasetti ricorda come la data di conclusione dell’opera sia stata continuamente posticipata: “Si era parlato di terminarla entro l’edizione ormai trascorsa delle “Luci d’artista”. Mesi fa era addirittura intervenuto il presidente della Regione, o meglio sindaco ombra, Vincenzo De Luca, spronando l’amministrazione in carica a dare un’accelerata. Invece siamo ancora qui e i salernitani si chiedono quanto ancora potrà durare”.

Il consigliere regionale rimarca allo stesso tempo la paralisi di altri interventi: “Solo qualche giorno fa commentavo la situazione del sottopasso, con uno stop legato a un’interdittiva ricevuta dalla ditta. Sono a favore delle opere pubbliche, a patto però di non ritrovarci con una città invasa da cantieri eterni o incompleti, esattamente come accade a Salerno, e a domandarci: le amministrazioni deluchiane del Pd saranno in grado di completare fosse anche una sola opera?”.