"Che fine ha fatto il piano eliminazione barriere architettoniche avviato con l’Amministrazione Giordano?"

È il M.I.D. a chiedere chiarimenti rivolgendosi direttamente al Commissario Prefettizio del Comune di Monteforte irpino con le piene funzioni di Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale dove sia finito il Piano Eliminazione Barriere Architettoniche composto di tre opuscoli contenenti la relazione generale, le schede tecniche accessibilità agli edifici pubblici e l’altro agli spazi pubblici elaborati dall’architetto Donatella Porfido, al quale piano anche il M.I.D. aveva offerto su invito dell’allora Sindaco delle indicazioni circa le criticità riscontrate sul territorio.

È il caso che, in attesa delle nuove elezioni e dell’elezione del nuovo sindaco, di quel Piano Eliminazione Barriere se ne ricominci almeno a discutere anche con il commissario affinché il lavoro iniziato non finisca nel dimenticatoio e si inizi a programmare ulteriori interventi anche in gestione ordinaria, visto il prolungarsi dei tempi e al fine esclusivo di migliorare soprattutto la mobilità delle persone con disabilità, anziani e mamme con il passeggino del territorio.

Il M.I.D. pronto anche con la gestione comunale commissariale ad offrire il proprio contributo fattivo affinché si possa rendere più inclusivo ma soprattutto più accessibile il territorio di Monteforte Irpino.