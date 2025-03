La Pro Loco Venticanese illustra il programma dell’atteso evento, che si terrà presso il quartiere fieristico dal 24 al 27 aprile, presso la Sala Consiliare del Comune di Venticano alle ore 10.00

Batte forte il cuore della Pro Loco Venticanese che mercoledì 12 marzo, alle ore 10:00, presso la Sala Consiliare del Comune di Venticano presenterà ufficialmente la 46esima edizione della Fiera Campionaria.

Ad illustrare il programma dell’atteso evento, che si terrà presso il quartiere fieristico di Venticano dal 24 al 27 aprile p.v., saranno il Presidente della Pro Loco Venticanese, Daniel Panella e il Sindaco di Venticano, Arturo Caprio.

C’è un ritrovato entusiasmo da parte degli operatori commerciali – sottolinea il Presidente della Pro Loco Venticanese – e l’edizione 2025 di questa Fiera Campionaria già dalle prime battute promette di essere un’esperienza diversa dalle altre e questo non soltanto per lo straordinario numero di sponsor che, già dal mese di gennaio, hanno deciso di incoraggiare il nostro percorso. Come non accadeva da decenni, a quaranta giorni dal taglio del nastro, sono già più di cento gli espositori che hanno assicurato la loro presenza in Fiera.

Nonostante le mille difficoltà e le crisi economiche che, in questi decenni, hanno minato lo sviluppo delle Aree interne – prosegue il presidente – la Fiera di Venticano è ogni anno sempre pronta a sorprendere. Tutto ebbe inizio in una strada e oggi con orgoglio possiamo affermare, senza timore di essere smentiti, che grazie alle migliaia di espositori, operatori commerciali di varie regioni d’Italia e milioni di visitatori, che sono passati in questi quarantacinque anni per Venticano, questa Fiera – conclude Panella – ha consolidato il suo ruolo di Polo d’attrazione per lo sviluppo socioeconomico delle aree interne del Mezzogiorno.

Cresce dunque l’attesa per questa conferenza stampa, durante la quale i relatori forniranno dettagli esclusivi sulle attività previste, sui settori presenti e sulle opportunità di intrattenimento e di business che caratterizzeranno questa Fiera. Senza dimenticare le modalità di partecipazione e di accesso all’evento, assieme ad aggiornamenti sulla logistica e sui servizi disponibili per espositori e visitatori.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito web all’indirizzo www.prolocoventicano.com e la pagina Facebook Fiera Campionaria Venticano.