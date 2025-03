Assegnate due tartarughe

Pomigliano d'Arco ha brillato alla Cerimonia Nazionale Plastic Free 2025, svoltasi presso il Teatro Mediterraneo di Napoli. L'evento, promosso dall'associazione Plastic Free Onlus con il patrocinio del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati e del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), ha premiato i Comuni più virtuosi nella lotta all'inquinamento da plastica e nella tutela dell'ambiente.