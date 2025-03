La Sindaca Anna Petta: “Sensibilizzare, informare e prevenire: il 12 marzo il Comune di Baronissi, in collaborazione con il DipMed dell'Università di Salerno, promuove un incontro per contrastare una piaga sociale che colpisce anche i più giovani”

Il Comune di Baronissi conferma il proprio impegno nella promozione della salute e nella prevenzione con il secondo incontro del ciclo “Medicina in Comune”, iniziativa sviluppata in collaborazione con il Dipartimento di Medicina dell’Università di Salerno DipMed. Il nuovo appuntamento, in programma il 12 marzo alle ore 16:00 presso la Sala del Consiglio del Palazzo di Città, sarà dedicato a un tema di fondamentale importanza: l’alcolismo. L’evento, condotto dalla Dott.ssa Antonella Santonicola, ricercatrice in Gastroenterologia presso il Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria dell’Università di Salerno, si concentrerà sugli effetti devastanti dell’abuso di alcol, un fenomeno che incide profondamente sulla salute pubblica, con ripercussioni fisiche, mentali e sociali. L’incontro sarà aperto a tutta la cittadinanza e sarà fruibile anche online, con particolare attenzione agli studenti e alle scuole del territorio.

“L’alcolismo è una piaga sociale che dobbiamo affrontare con determinazione, soprattutto per proteggere i nostri giovani. Troppe volte vediamo ragazzi e ragazze sottovalutare i pericoli dell’alcol, spesso a causa di disinformazione o della normalizzazione del consumo in certi contesti. Con questo incontro vogliamo fornire strumenti concreti per comprendere i rischi dell’abuso di alcol e promuovere stili di vita sani. La prevenzione è la chiave per costruire una comunità più consapevole e responsabile, e il coinvolgimento delle scuole è essenziale per far sì che il messaggio arrivi forte e chiaro alle nuove generazioni.” A dirlo è la Sindaca di Baronissi Anna Petta.

L’incontro, organizzato nell’ambito dell’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Baronissi, si inserisce tra le attività dell’intesa siglata tra il Comune di Baronissi e il Dipartimento di Medicina dell’Università di Salerno, con il coordinamento scientifico del Prof. Vincenzo Casolaro, il quale guiderà il percorso di approfondimento medico e sociale previsto dal progetto.

“Quello del 12 marzo è solo uno dei tanti appuntamenti che abbiamo in programma. L’obiettivo è strutturare un percorso di sensibilizzazione e divulgazione scientifica, con almeno due incontri mensili su diverse tematiche mediche. Tratteremo questioni legate alla prevenzione, agli stili di vita e alle terapie disponibili, ma anche argomenti di frontiera basati sulla ricerca scientifica che rappresentano il futuro della medicina. È fondamentale coinvolgere la cittadinanza, e in particolare i giovani, affinché possano acquisire maggiore consapevolezza sui rischi per la salute e sulle possibilità di cura e prevenzione.” A dirlo è Il Prof. Vincenzo Casolaro coordinatore scientifico del progetto.

“Con ‘Medicina in Comune’ vogliamo creare uno spazio di informazione e confronto, in cui la scienza e la prevenzione siano al servizio della cittadinanza. L’alcolismo è una sfida che riguarda tutti e che va affrontata con consapevolezza e determinazione. Questo incontro rappresenta solo un passo di un percorso più ampio che mira a rendere Baronissi un modello di sensibilizzazione e tutela della salute. Insieme possiamo fare la differenza e proteggere il futuro delle nuove generazioni.”- conclude l’Assessore alle Politiche Sociali, Maria Chiara Barrella.