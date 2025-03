Martedì 11 marzo, dalle ore 15.00, presso la sede Formedil, il seminario “Il Consolidamento, il rinforzo del patrimonio edilizio e la progettazione dei sistemi di impermeabilizzazione”

Si terrà ad Atripalda, martedì 11 marzo dalle ore 15.00 presso la sede Formedil in Contrada San Lorenzo n. 1, il seminario “Il Consolidamento, il rinforzo del patrimonio edilizio e la progettazione dei sistemi di impermeabilizzazione”. Nel corso della giornata di studio sarà presentato dai relatori della società Kerakoll il “Progetto color collection, sistema innovativo integrato di superfici e finiture per l’interior design”. L’evento sarà aperto dai saluti di benvenuto del presidente degli architetti irpini Erminio Petecca e dell’ing. Fulvio Bruno della Kerakoll spa. Interverranno l’ing. Luca Ricciardiello sul tema: “Impermeabilizzazione avanzata nell’edilizia moderna: approfondimenti sulle normative, confronto tra tecniche tradizionali ed innovazioni per nuove costruzioni e il recupero dell’esistente” e Renzo Prandini sull’argomento: “Approfondimento tecnico riguardo la progettazione e la corretta scelta delle pavimentazioni, rivestimenti, pitture, decorazioni nell’interior design abitativo e commerciale”. Si terrà ad Atripalda, martedì 11 marzo dalle ore 15.00 presso la sede Formedil in Contrada San Lorenzo n. 1, il seminario “Il Consolidamento, il rinforzo del patrimonio edilizio e la progettazione dei sistemi di impermeabilizzazione”. Nel corso della giornata di studio sarà presentato dai relatori della società Kerakoll il “Progetto color collection, sistema innovativo integrato di superfici e finiture per l’interior design”. L’evento sarà aperto dai saluti di benvenuto del presidente degli architetti irpini Erminio Petecca e dell’ing. Fulvio Bruno della Kerakoll spa. Interverranno l’ing. Luca Ricciardiello sul tema: “Impermeabilizzazione avanzata nell’edilizia moderna: approfondimenti sulle normative, confronto tra tecniche tradizionali ed innovazioni per nuove costruzioni e il recupero dell’esistente” e Renzo Prandini sull’argomento: “Approfondimento tecnico riguardo la progettazione e la corretta scelta delle pavimentazioni, rivestimenti, pitture, decorazioni nell’interior design abitativo e commerciale”.

“Come Consiglio dell’ordine degli architetti abbiamo sempre piacere di patrocinare iniziative come queste, che ci consentono di accedere ad informazioni su nuove tecniche, tecnologie e materiali del mercato edilizio sempre in continua evoluzione. La formazione tecnica, per i professionisti direttamente coinvolti nel mondo delle costruzioni, è fondamentale, in vista di architetture consone al tempo ed esigenze della contemporaneità̀”. Lo dichiara il consigliere. Vincenzo D’Amato.