Nuova tappa dell’Amos Partenio ieri, domenica 9 marzo, nel comune di Cicciano (Na). A grande richiesta, dopo la prima domenica di prevenzione in rosa del mese scorso e visto l’elevato numero di prenotazioni, l’associazione ha replicato gli ambulatori delle visite gratuite, allestiti nei locali della scuola media dell’Istituto Comprensivo “Bovio Pontillo Pascoli”, nel rione Gescal. E anche la seconda giornata di prevenzione è stata un successo. Oltre cento le persone che hanno aderito all’iniziativa e si sono sottoposte alla visita senologica gratuita con il dottor Carlo Iannace.

Ancora una volta un segnale importante per la prevenzione del tumore al seno che coinvolge sempre più persone, di ogni età, che scelgono di prendersi cura della propria salute. Per questo l’Amos Partenio desidera ringraziare innanzitutto il senologo dottore Carlo Iannace, professionista instancabile e motore della macchina organizzativa in rosa, che svolge un prezioso operato sul territorio, cercando di arrivare a quante più persone possibile. E tutti coloro che credono nell’importanza della prevenzione e seguono, passo dopo passo, tutte le iniziative dell’associazione. La prossima, oltre alle nuove date dedicate alle visite gratuite, sarà la terza edizione di “Una luce per la vita”. Si ripete, infatti, anche quest’anno la fiaccolata per i malati oncologici nel comune di Pietrelcina e a breve sarà pubblicato il programma. Si ringraziano, inoltre, il sindaco del comune di Cicciano, Giuseppe Caccavale, l’assessora delegata alla Salute, Angela Ferone, il presidente del consiglio comunale, Lazzaro Alfano, e tutta l’amministrazione, per aver accolto volontarie e pazienti con il sorriso e la cordialità che giornate come quella di ieri meritano. Grazie anche al dirigente scolastico, Giacomo Vitale, per l’ospitalità e, per l’organizzazione e la collaborazione, all’associazione “Laboratorio Civico per Cicciano”, di cui il dottor Carlo Iannace è stato nominato socio onorario, per rendere ancora più saldo il legame tra le associazioni. Insieme si può vincere. Per questo l’Amos Partenio vi dà appuntamento alle prossime giornate dedicate alla prevenzione. Le informazioni saranno come sempre disponibili sulle pagine Facebook Amos Partenio e Amdos Campania.